Saint-Léon-sur-Vézère

Animaux et rituels magiques au Conquil

241 Impasse de la Péchère Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 19:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

19h. À la tombée de la nuit, vous êtes invité à un voyage mystérieux autour des animaux, de leurs symboles et des croyances anciennes. Entre conte, magie et histoire vivante, une soirée poétique et accessible à tous au cœur de la falaise. Prix non communiqué

Depuis la nuit des temps, les animaux fascinent les hommes. Redoutés, vénérés ou associés à des pouvoirs mystérieux, ils occupent une place centrale dans les croyances et les rituels de nombreuses civilisations.

Au cœur du site troglodytique du Conquil, à Saint-Léon-sur-Vézère, cette soirée vous invite à explorer le lien profond qui unit l’homme et l’animal depuis des millénaires. De l’Afrique à la Grèce antique, en passant par la Préhistoire du Périgord Noir, chaque étape révèle un animal mythique et sa symbolique.

Guidés par Mélody, vous déambulerez à la tombée de la nuit dans certaines cavités du Conquil, entre conte, histoire vivante et magie.

Une expérience poétique, ludique et accessible à tous, à vivre en famille ou entre amis au cœur de la falaise. Place limitées sur réservation. .

241 Impasse de la Péchère Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 29 03 contact@leconquil.com

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English : Animaux et rituels magiques au Conquil

19h. As night falls, you’re invited on a mysterious journey around animals, their symbols and ancient beliefs. A poetic evening of storytelling, magic and living history, accessible to all, in the heart of the cliff. Price not given

L’événement Animaux et rituels magiques au Conquil Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère