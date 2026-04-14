Anime ton quartier Doulon-Bottière, Centre socioculturel Perray-Haluchère – Accoord, Nantes

Anime ton quartier Doulon-Bottière Mercredi 22 avril, 10h30, 13h30 Centre socioculturel Perray-Haluchère – Accoord Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T10:30:00+02:00 – 2026-04-22T12:30:00+02:00

Fin : 2026-04-22T13:30:00+02:00 – 2026-04-22T17:30:00+02:00

Au programme : slackline, escalade, tir à l’arc, espace lecture écriture, Just Dance avec la TAN et bien d’autres activités…

L’animation se déroulera à coté du Centre socio culturel du Perray.

D’autres événements sont prévus pendant les vacances, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

Centre socioculturel Perray-Haluchère – Accoord 1 Rue Jules Grandjouan, 44300 Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions »}]

Viens t’amuser en famille ou avec tes copains et copines en t’essayant aux différentes animations proposées par l’Animation Sportive Municipale ! SPORT ANIMATION