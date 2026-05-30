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Anime ton quartier Nantes Erdre City stade du Port Boyer Nantes

Anime ton quartier Nantes Erdre City stade du Port Boyer Nantes

Anime ton quartier Nantes Erdre City stade du Port Boyer Nantes jeudi 6 août 2026.

Lieu : City stade du Port Boyer

Adresse : 81 rue du Port Boyer

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-06 14:00 – 19:00
Gratuit : oui  Tout public 

Au programme : slackline, tir à l’arc, tennis ballon, grimp’arbre, tyrolienne et bien d’autres activités…L’animation se déroulera à proximité du city stade de Port Boyer.D’autres événements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

City stade du Port Boyer Nantes Erdre Nantes 44300
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions


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