Anime ton quartier Nantes Erdre City stade du Port Boyer Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-06 14:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Au programme : slackline, tir à l’arc, tennis ballon, grimp’arbre, tyrolienne et bien d’autres activités…L’animation se déroulera à proximité du city stade de Port Boyer.D’autres événements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

City stade du Port Boyer Nantes Erdre Nantes 44300

https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions



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