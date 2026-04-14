Anime ton quartier Nantes Sud, Place du Pays Basque, Nantes
Anime ton quartier Nantes Sud, Place du Pays Basque, Nantes mardi 21 avril 2026.
Anime ton quartier Nantes Sud Mardi 21 avril, 14h00 Place du Pays Basque Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T14:00:00+02:00 – 2026-04-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-21T14:00:00+02:00 – 2026-04-21T18:00:00+02:00
Au programme : escalade, rugby, tir à l’arc, roller, slackline, tennis ballon et bien d’autres activités…
L’animation se déroulera sur la place du Pays Basque et le terrain des possibles.
D’autres événements sont prévus pendant les vacances, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions
Place du Pays Basque place du Pays Basque, Nantes Nantes 44200 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions »}]
Viens t’amuser en famille ou avec tes copains et copines en t’essayant aux différentes animations proposées par l’Animation Sportive Municipale ! SPORT ANIMATION
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