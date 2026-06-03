Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Anime ton quartier Plaine Lorrain Nantes

Anime ton quartier Plaine Lorrain Nantes

Anime ton quartier Plaine Lorrain Nantes lundi 10 août 2026.

Lieu : Plaine Lorrain

Adresse : 23 rue Louis Le Nain Nantes

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 10 août 2026

Fin : lundi 10 août 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-10 14:00 – 19:00
Gratuit : oui  Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 17 

Escalade, poney, structures gonflables, mountainboard, vtt et d’autres activités sportives proposées par l’animation sportive municipale secteur ouest

Plaine Lorrain Nantes 44100


Afficher la carte du lieu Plaine Lorrain et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)