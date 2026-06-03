Anime ton quartier Plaine Lorrain Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-10 14:00 – 19:00

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 17

Escalade, poney, structures gonflables, mountainboard, vtt et d’autres activités sportives proposées par l’animation sportive municipale secteur ouest

Plaine Lorrain Nantes 44100



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