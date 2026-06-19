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Anim’Marché avec Camino Verde Nogent-le-Rotrou

Anim’Marché avec Camino Verde Nogent-le-Rotrou

Anim’Marché avec Camino Verde Nogent-le-Rotrou samedi 15 août 2026.

Ville
28400 Nogent-le-Rotrou
Département
Eure-et-Loir
Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
11:11:00
Tarif
Gratuit

Nogent-le-Rotrou

Anim’Marché avec Camino Verde

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15 11:11:00
fin : 2026-08-15 12:11:00

Date(s) :
2026-08-15

Anim’Marché avec Camino Verde.
Rendez-vous tous les samedis de l’été à 11 h 11 sur le marché de Nogent-le-Rotrou (sauf le 1er août à 11 h 45) pour un intermède musical gratuit.
Anim’Marché avec Camino Verde.
Trio musical entre swing, Amérique du Sud et musique baroque.
Repli salle des colonnes en cas de mauvais temps   .

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 68 

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English :

Anim’Marché with Camino Verde.
Join us every Saturday this summer at 11:11 a.m. at the Nogent-le-Rotrou market (except August 1 at 11:45 a.m.) for a free musical interludeE8.

L’événement Anim’Marché avec Camino Verde Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-19 par OTs DU PERCHE

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