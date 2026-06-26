Nogent-le-Rotrou

Concert Festiv’ 2026 Une touche d’Optimisme

Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

C’est le retour des Festiv’ d’été avec un joyeux programme musical sur la place Saint-Pol !

Du 5 juin au 28 août 2026 Tous les vendredis à 18h30.

12ème date Une touche d’Optimisme.

Accès libreFamilles

C’est le retour des Festiv’ d’été avec un joyeux programme musical sur la place Saint-Pol !

Du 5 juin au 28 août 2026 Tous les vendredis à 18h30.

12ème date Une touche d’Optimisme.

Le groupe Montpelliérain Une Touche d’Optimisme vient de fêter ses vingt ans. Il repart sur les routes en 2026 avec un nouveau spectacle intitulé Libre et Vivant et a sorti son nouvel album La Vie d’Artiste le 21 Mai. L’occasion pour le public de découvrir de nouvelles chansons festives et poétiques où l’humanité est au centre des créations. Une Touche d’Optimisme c’est des frères, une sœur et des ami.e.s d’enfance uni.e.s dans la passion de la chanson. C’est aussi des scènes partagées avec Tryo, Youssou’N Dour, Les Ogres de Barback… Bref, ce groupe c’est la joie, l’émotion et le partage !

Accès libre. .

Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 68

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English :

The Festiv’ d’%E9t%E9 are back with a lively musical program on Place Saint-Pol!

June 5–August 28, 2026—Every Friday at 6:30 p.m.

12th date: A Touch of Optimism.

Free admission

L’événement Concert Festiv’ 2026 Une touche d’Optimisme Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-26 par OTs DU PERCHE