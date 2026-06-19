Informations pratiques

Nogent-le-Rotrou

Vacances d’été au Château Chasse au trésor

1 Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Chasse au trésor au château

Partez pour un parcours ludique à travers le château autour de la vie au Moyen Âge. Manipulation de maquettes et sens de l’observation seront nécessaires pour retrouver la trace d’un trésor, autrefois apprécié des seigneurs.

Dès 7 ans / Livret 5,50 €

Sur inscription

Chasse au trésor au château

Partez pour un parcours ludique à travers le château autour de la vie au Moyen Âge. Manipulation de maquettes, sens de l’observation et esprit d’équipe seront nécessaires pour reconstituer le puzzle et retrouver la trace d’un trésor mystérieux, autrefois très apprécié des seigneurs.

À partir de 7 ans

Tarif (entrée sur le site incluse)

Enfant de 7 à 18 ans => 5,50 €

Adulte accompagnant 5€

Sur inscription .

1 Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 18 02

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English :

Treasure Hunt at the Castle

Embark on a fun-filled adventure through the castle, exploring life in the Middle Ages. You’ll need to handle models and use your powers of observation to track down a treasure once prized by the lords.

Ages 7 and up / Booklet: 5.50 €

Registration required

L’événement Vacances d’été au Château Chasse au trésor Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-19 par OTs DU PERCHE