Anim’Marché avec Fanfar’Folizzz Nogent-le-Rotrou
Anim’Marché avec Fanfar’Folizzz Nogent-le-Rotrou samedi 29 août 2026.
Nogent-le-Rotrou
Anim’Marché avec Fanfar’Folizzz
Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29 11:11:00
fin : 2026-08-29 12:11:00
Date(s) :
2026-08-29
Anim’Marché avec Fanfar’Folizzz.
Rendez-vous tous les samedis de l’été à 11 h 11 sur le marché de Nogent-le-Rotrou (sauf le 1er août à 11 h 45) pour un intermède musical gratuit.
Anim’Marché avec Fanfar’Folizzz.
En collaboration avec le Festival Fanfar’Folizzz de Margon.
Repli salle des colonnes en cas de mauvais temps .
Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Anim’Marché with Fanfar’Folizzz.
Join us every Saturday this summer at 11:11 a.m. at the Nogent-le-Rotrou market (except August 1 at 11:45 a.m.) for a free musical interludeE8.
L’événement Anim’Marché avec Fanfar’Folizzz Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-25 par OTs DU PERCHE
À voir aussi à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir)
- Exposition 10 Artistes 10 Points de vue Nogent-le-Rotrou 1 juillet 2026
- Concert Festiv’ 2026 Cajun Expérience Nogent-le-Rotrou 3 juillet 2026
- Atelier créatif I Livres fleuris Nogent-le-Rotrou 4 juillet 2026
- Fête de la Récup’ Nogent-le-Rotrou 4 juillet 2026
- Guinguette à l’ASJ Nogent-le-Rotrou 5 juillet 2026