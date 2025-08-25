Anisette & les glaçons Anisette on the rocks VallonScènes Vallons-de-l’Erdre

Espace Paul Guimard Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : 13 EUR

Date et horaire :

Début : 2026-05-07 20:30:00

Fin : 2026-05-07 22:00:00

Date :

2026-05-07

Les reconnaissez-vous ? Vous les avez peut-être aperçu lors d’Esti’Vallons 2024 et ils sont de retour pour nous présenter leur nouveau spectacle qui promet d’être… rock !

Depuis sa création en 2013, Anisette & les Glaçons parcourt la France avec son spectacle éponyme rétro et burlesque qui revisite la chanson française des années 20 à 50 dans un spectacle musical et théâtral.

Anisette on the rocks fait référence aux revues de music-hall d’autrefois. Ce spectacle propose une version moderne des revues de l’entre-deux-guerres, un cabaret contemporain imprégné du fantasme rétro.

Anisette a des rêves de Mistinguett’ et de Joséphine BAKER. Mais les Glaçons, eux, rêvent d’être Anisette ! Attention, la revue parfaitement rodée risque d’être ponctuée de surprises ! .

Espace Paul Guimard Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 29 33 00 contact@vallonsdelerdre.fr

English:

Do you recognize them? You may have caught a glimpse of them at Esti?Vallons 2024, and they’re back with a new show that promises to rock!

German:

Erkennen Sie sie wieder? Vielleicht haben Sie sie bei Esti?Vallons 2024 gesehen und jetzt sind sie wieder da, um uns ihre neue Show zu präsentieren, die zu rocken verspricht!

Italiano:

Li riconoscete? Forse li avete visti a Esti?Vallons 2024 e sono tornati per presentare il loro nuovo spettacolo, che promette di essere rock!

Español:

¿Los reconoces? Puede que los hayas visto en Esti?Vallons 2024 y vuelven para presentar su nuevo espectáculo, que promete ser… ¡rock!

