Les ateliers du jeudi à Trocantons Trocantons Vallons-de-l’Erdre

Vallons-de-l’Erdre

Les ateliers du jeudi à Trocantons

Trocantons 986 Route de Bonnoeuvre Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 13:30:00

fin : 2026-07-02 16:00:00

Date(s) :

2026-05-07 2026-05-21 2026-06-04 2026-06-18 2026-07-02

Devenez acteur du projet TroCantons, lancez-vous dans nos Ateliers du Jeudi ! Le concept ? Un moment d’immersion totale avec nos équipes pour valoriser les arrivages du moment.

Au fil des saisons, ce sera l’occasion de trier, d’imaginer et de préparer les pépites qui rejoindront nos rayons des loisirs créatifs aux univers Lego/Playmobil, en passant par des compositions de vaisselle et les présentations de Noël… La thématique dépendra du moment !

Infos + aucun engagement dans la durée ! Venez pour une demi-journée, ou plus si affinités. Tout ce qu’il vous faut, c’est de la motivation et un brin de curiosité !

Réservez votre jeudi (matin et/ou après-midi) en semaine impaire par tél ou par mail. .

Trocantons 986 Route de Bonnoeuvre Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 78 55 contact@trocantons.org

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English :

Get involved in the TroCantons project and take part in our Thursday Workshops! The concept? A moment of total immersion with our teams to make the most of the latest arrivals.

L’événement Les ateliers du jeudi à Trocantons Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-04-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis