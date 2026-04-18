Table ouverte et aprem’jeux Pause Solid’Erdre Pause Solid’Erdre Vallons-de-l’Erdre

Vallons-de-l’Erdre

Table ouverte et aprem’jeux Pause Solid’Erdre

Pause Solid’Erdre 1 Rue de la Garenne Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 12:00:00

fin : 2026-08-02 17:30:00

Date(s) :

2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06

Chaque 1er dimanche du mois, la Pause Solid’Erdre ouvre ses portes à tous ceux qui apprécient de rencontrer du monde, tout simplement pour passer un bon dimanche !

Et si on mangeait ensemble ? Chacun apporte ce qu’il peut, ce qu’il veut et on met tout en commun.

On prolongera l’après-midi avec des jeux de société pour tous les âges et tous les goûts. Vous pouvez apporter vos jeux ou découvrir ceux qui sont sur place. Vous pouvez aussi venir avec un goûter à partager. On s’occupe des boissons.

On peut aussi ne venir que pour le repas ou que pour l’après-midi…

Si un problème de transport se pose, faites-nous signe… on trouvera une solution. .

Pause Solid’Erdre 1 Rue de la Garenne Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 77 33 69 77 pausesoliderdre.440@secours-catholique.org

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English :

Every 1st Sunday of the month, Pause Solid’Erdre opens its doors to all those who enjoy meeting new people, simply to have a good Sunday!

L’événement Table ouverte et aprem’jeux Pause Solid’Erdre Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-04-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis