Anjou’R & Nuit Le Vignoble à l’aube éveil des sens Saint-Melaine-sur-Aubance samedi 3 octobre 2026.

Saint-Melaine-sur-Aubance

Anjou’R & Nuit Le Vignoble à l’aube éveil des sens

60 Chemin de Haute Perche Saint-Melaine-sur-Aubance Maine-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 08:00:00

fin : 2026-10-03 11:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Partez à la découverte du terroir de l’Aubance en parcourant les vignes du domaine de Haute Perche

Au lever du jour, laissez-vous guider jusqu’au sommet des coteaux de l’Aubance par Valérie, Les Vignes selon Val , passionnée et experte du vignoble angevin. Au coeur d’une nature qui s’éveille, partez à la découverte du terroir de l’Aubance en parcourant les vignes du domaine de Haute Perche, engagé dans une démarche respectueuse de l’environnement, entre biodynamie et vitiforesterie.

De retour au domaine, prolongez l’expérience par une dégustation sensorielle dans l’atmosphère chaleureuse du caveau, avec une vue privilégiée sur le chai à barriques. .

60 Chemin de Haute Perche Saint-Melaine-sur-Aubance 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 office.tourisme@loirelayonaubance.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set out to explore the Aubance region as you stroll through the vineyards of the Haute Perche estate

L’événement Anjou’R & Nuit Le Vignoble à l’aube éveil des sens Saint-Melaine-sur-Aubance a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages