Vignobles en Scène Dégustation vins et fromages au Domaine de Haute Perche Domaine de Haute Perche Saint-Melaine-sur-Aubance samedi 17 octobre 2026.

Saint-Melaine-sur-Aubance

Vignobles en Scène Dégustation vins et fromages au Domaine de Haute Perche

Domaine de Haute Perche 60 Chemin de Haute Perche Saint-Melaine-sur-Aubance Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:30:00

fin : 2026-10-17 12:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Expérience sensorielle autour des accords entre fromages et vins.

Découvrez les accords subtils entre vins et fromages à travers une sélection mettant à l’honneur le Chenin et le Cabernet Franc. Une expérience conviviale et gourmande pour explorer la richesse aromatique de ces cépages et la manière dont le domaine de Haute Perche les travaille. .

Domaine de Haute Perche 60 Chemin de Haute Perche Saint-Melaine-sur-Aubance 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 75 65 contact@hauteperche.fr

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English :

A sensory experience based on cheese and wine pairings.

L’événement Vignobles en Scène Dégustation vins et fromages au Domaine de Haute Perche Saint-Melaine-sur-Aubance a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages