Informations pratiques

Saint-Melaine-sur-Aubance

Gaubourg Party au Domaine de Gaubourg

Gaubourg Saint-Melaine-sur-Aubance Maine-et-Loire

Tarif : 29 – 29 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 12:00:00

fin : 2026-07-19 23:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Une après-midi au cœur du Domaine de Gaubourg 11 vignerons, concerts, expositions, restauration et animations. Une journée festive et conviviale dans le vignoble de l’Aubance. ?? Diffusion de la finale de la coupe du monde le soir !

Rendez-vous le 19 juillet au Domaine de Gaubourg !

Chemin de Gaubourg 49610Saint-Melaine-sur-Aubance

On vous donne rendez-vous pour fêter la fin de saison autour d’une journée festive.

De 10h à 18h Entrée libre

Au programme

Dégustation des vins d’une dizaine de vignerons

Concert

Exposition

Gaubourg × Vif Pizza

Les pizzas seront préparées en quantité limitée. Pour être sûr d’en profiter, nous proposons une offre spéciale en précommande

Une pizza + un verre de vin + un cadeau = 19,90€

de 20h à 02h

Formule dîner 29 € / personne

Nems croustillants, sucrine et sauce nuoc-mâm

Poitrine de cochon fondante, grillée aux sarments de vigne, chimichurri / Bearnaise

Frites à volonté

Salade de pastèque, concombre, feta et menthe

Vins & Bière

Diffusion de la finale sur écran géant !! .

Gaubourg Saint-Melaine-sur-Aubance 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

An afternoon in the heart of the Domaine de Gaubourg: 11 winemakers, concerts, exhibitions, food, and entertainment. A festive and friendly day in the Aubance vineyards. ?? The World Cup final will be broadcast in the evening!

L’événement Gaubourg Party au Domaine de Gaubourg Saint-Melaine-sur-Aubance a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages