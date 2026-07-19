Gaubourg Party au Domaine de Gaubourg Saint-Melaine-sur-Aubance
dimanche 19 juillet 2026 · Saint-Melaine-sur-Aubance
Informations pratiques
Saint-Melaine-sur-Aubance
Gaubourg Party au Domaine de Gaubourg
Gaubourg Saint-Melaine-sur-Aubance Maine-et-Loire
Tarif : 29 – 29 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 12:00:00
fin : 2026-07-19 23:30:00
Date(s) :
2026-07-19
Une après-midi au cœur du Domaine de Gaubourg 11 vignerons, concerts, expositions, restauration et animations. Une journée festive et conviviale dans le vignoble de l’Aubance. ?? Diffusion de la finale de la coupe du monde le soir !
Rendez-vous le 19 juillet au Domaine de Gaubourg !
Chemin de Gaubourg 49610Saint-Melaine-sur-Aubance
On vous donne rendez-vous pour fêter la fin de saison autour d’une journée festive.
De 10h à 18h Entrée libre
Au programme
Dégustation des vins d’une dizaine de vignerons
Concert
Exposition
Gaubourg × Vif Pizza
Les pizzas seront préparées en quantité limitée. Pour être sûr d’en profiter, nous proposons une offre spéciale en précommande
Une pizza + un verre de vin + un cadeau = 19,90€
de 20h à 02h
Formule dîner 29 € / personne
Nems croustillants, sucrine et sauce nuoc-mâm
Poitrine de cochon fondante, grillée aux sarments de vigne, chimichurri / Bearnaise
Frites à volonté
Salade de pastèque, concombre, feta et menthe
Vins & Bière
Diffusion de la finale sur écran géant !! .
Gaubourg Saint-Melaine-sur-Aubance 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire
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English :
An afternoon in the heart of the Domaine de Gaubourg: 11 winemakers, concerts, exhibitions, food, and entertainment. A festive and friendly day in the Aubance vineyards. ?? The World Cup final will be broadcast in the evening!
L’événement Gaubourg Party au Domaine de Gaubourg Saint-Melaine-sur-Aubance a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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