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AGENDA · Saint-Melaine-sur-Aubance

Les Estiv’ins Saint-Melaine-sur-Aubance

vendredi 24 juillet 2026 · Saint-Melaine-sur-Aubance

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
1 Chemin de Princé
Ville
49610 Saint-Melaine-sur-Aubance
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Saint-Melaine-sur-Aubance

Les Estiv’ins

1 Chemin de Princé Saint-Melaine-sur-Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Venez profiter d’une soirée musicale au cœur de nos vignes sous les étoiles !
Venez partager un moment convivial au rythme de la musique.
?
Sous un ciel étoilé, vous pourrez savourer les fouées à volonté avec un premier verre de vin.
C’est une soirée magique où la musique et le vin se rejoignent pour créer une expérience inoubliable.   .

1 Chemin de Princé Saint-Melaine-sur-Aubance 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 54 07 79  bureau@chateauprince.fr

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English :

Come and enjoy a musical evening in the heart of our vineyards under the stars!

L’événement Les Estiv’ins Saint-Melaine-sur-Aubance a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages

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