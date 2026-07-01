Informations pratiques

Saint-Melaine-sur-Aubance

Les Estiv’ins

1 Chemin de Princé Saint-Melaine-sur-Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Venez profiter d’une soirée musicale au cœur de nos vignes sous les étoiles !

Venez partager un moment convivial au rythme de la musique.

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Sous un ciel étoilé, vous pourrez savourer les fouées à volonté avec un premier verre de vin.

C’est une soirée magique où la musique et le vin se rejoignent pour créer une expérience inoubliable. .

1 Chemin de Princé Saint-Melaine-sur-Aubance 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 54 07 79 bureau@chateauprince.fr

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English :

Come and enjoy a musical evening in the heart of our vineyards under the stars!

L’événement Les Estiv’ins Saint-Melaine-sur-Aubance a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages