Anna Searle Festival 18 eme Festival du Films Britanique en Charente. Centre Culturel de Rouillac le 27 Rouillac

Rouillac

Anna Searle Festival 18 eme Festival du Films Britanique en Charente.

Centre Culturel de Rouillac le 27 Bd d’Encamp Rouillac Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26 22:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Cinq Films Britannique sous titré en Français à Rouillac, Marciac-Lanville et Saint Fraigne

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Centre Culturel de Rouillac le 27 Bd d’Encamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 51 41

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English :

Five British films with French subtitles in Rouillac, Marciac-Lanville and Saint Fraigne

L’événement Anna Searle Festival 18 eme Festival du Films Britanique en Charente. Rouillac a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Rouillacais