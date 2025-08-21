Rouillac boucle locale 27 boucle A Rouillac Charente

Rouillac boucle locale 27 boucle A

Rouillac boucle locale 27 boucle A 314 avenue Jean Monnet 16170 Rouillac Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Une balade à faire en famille, entre amis ou même en solitaire.

Le départ a lieu sur le parking de la Communauté de communes.

https://rouillacais.loopi-velo.fr/parcours/a-velo/dd7ab569-f561-416d-aec4-e7818f4aa7f4/rouillac-boucle-locale-27-boucle-a +33 5 16 09 50 00

English :

A walk to enjoy with family, friends or even on your own.

Departure from the Communauté de communes parking lot.

Deutsch :

Eine Wanderung, die Sie mit der Familie, mit Freunden oder auch allein unternehmen können.

Der Start erfolgt auf dem Parkplatz der Communauté de communes.

Italiano :

Una passeggiata da fare in famiglia, con gli amici o anche da soli.

La partenza è dal parcheggio della Communauté de communes.

Español :

Un paseo que podrá disfrutar en familia, con amigos o incluso solo.

Salida desde el aparcamiento de la Communauté de communes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-26 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme