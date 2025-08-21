Rouillac boucle locale 27 boucle A Rouillac Charente
Rouillac boucle locale 27 boucle A
Rouillac boucle locale 27 boucle A 314 avenue Jean Monnet 16170 Rouillac Charente Nouvelle-Aquitaine
Une balade à faire en famille, entre amis ou même en solitaire.
Le départ a lieu sur le parking de la Communauté de communes.
https://rouillacais.loopi-velo.fr/parcours/a-velo/dd7ab569-f561-416d-aec4-e7818f4aa7f4/rouillac-boucle-locale-27-boucle-a +33 5 16 09 50 00
English :
A walk to enjoy with family, friends or even on your own.
Departure from the Communauté de communes parking lot.
Deutsch :
Eine Wanderung, die Sie mit der Familie, mit Freunden oder auch allein unternehmen können.
Der Start erfolgt auf dem Parkplatz der Communauté de communes.
Italiano :
Una passeggiata da fare in famiglia, con gli amici o anche da soli.
La partenza è dal parcheggio della Communauté de communes.
Español :
Un paseo que podrá disfrutar en familia, con amigos o incluso solo.
Salida desde el aparcamiento de la Communauté de communes.
