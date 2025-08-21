Rouillac boucle locale 27 boucle C Rouillac Charente

Rouillac boucle locale 27 boucle C

Rouillac boucle locale 27 boucle C 314 avenue Jean Monnet 16170 Rouillac Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Parcourez à vélo les 71 kilomètres de la Boucle 27 C de Rouillac, au départ du parking de la Communauté de Communes du Rouillacais. Vous aurez l’occasion de profiter, à votre rythme, des points de vue sur la campagne rouillacaise.

https://rouillacais.loopi-velo.fr/parcours/a-velo/9c1372ab-ce52-4180-b3cf-94bf1d6ca52f/rouillac-boucle-locale-27-boucle-c +33 5 16 09 50 00

English :

Cycle the 71 kilometers of Rouillac’s Loop 27 C, starting from the Communauté de Communes du Rouillacais parking lot. You’ll be able to take in the views of the Rouillac countryside at your own pace.

Deutsch :

Fahren Sie mit dem Fahrrad über die 71 Kilometer lange Strecke des Rundwegs 27 C von Rouillac, die am Parkplatz der Communauté de Communes du Rouillacais beginnt. Sie haben die Gelegenheit, in Ihrem eigenen Tempo die Aussichtspunkte auf die Landschaft von Rouillacais zu genießen.

Italiano :

Percorrete i 71 chilometri del Rouillac Loop 27 C, partendo dal parcheggio della Comunità dei Comuni di Rouillacais. Potrete ammirare i panorami della campagna di Rouillac al vostro ritmo.

Español :

Recorra en bicicleta los 71 kilómetros del Bucle Rouillac 27 C, saliendo del aparcamiento de la Comunidad de Municipios de Rouillacais. Podrá disfrutar a su ritmo de las vistas de la campiña de Rouillac.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-20 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme