Anne-Lise Polochlopek et Federico Tibone Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Anne-Lise Polochlopek et Federico Tibone

Samedi 7 novembre 2026 de 18h à 20h. Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 18:00:00

fin : 2026-11-07 20:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Anne-Lise Polchlopek est accompagnée par le chef d’orchestre et pianiste Federico Tibone, déjà assistant de Lawrence Foster et Michele Spotti à l’Opéra de Marseille.

J’ai imaginé ce récital comme un cadeau, une grande lettre d’amour pour dire merci.

Ce voyage musical est un hymne à la vie, un chant universel, pour rassembler. C’est ainsi que la mezzosoprano Anne-Lise Polchlopek présente son premier album. Un disque bouleversant a écrit Le Monde.

Elle est accompagnée par le chef d’orchestre et pianiste Federico Tibone, déjà assistant de Lawrence Foster et Michele Spotti à l’Opéra de Marseille.

Le duo élève des ponts au lieu de bâtir des murs. Mozart rencontre Violeta Parra et Bernstein fait de l’œil à Cécile Chaminade par-dessus l’épaule de Fauré. L’opéra se frotte à la chanson. Les Vieux amants de Brel devient classique quand l’air de Chérubin sonne populaire.



PROGRAMME

Œuvres de

Leonard Bernstein, Richard Strauss, Eduard Toldrà,

Cécile Chaminade, Hubert Giraud, Manuel de Falla, Gabriel Fauré,

Wolfgang Amadeus Mozart, Michel Polnareff, Gerónimo Giménez,

Gérard Jouannest/Jacques Brel, Olivier Messiaen, Erik Satie,

Francis Poulenc, Georges Bizet et Maurice Ravel. .

Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 90 54 85 contacts@marseilleconcerts.com

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English :

Anne-Lise Polchlopek is accompanied by conductor and pianist Federico Tibone, who has previously served as assistant to Lawrence Foster and Michele Spotti at the Marseille Opera.

L’événement Anne-Lise Polochlopek et Federico Tibone Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille