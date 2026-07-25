ANNE TUFFIGO ZENITH DE PAU Pau

Informations pratiques

Pau

ANNE TUFFIGO

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 39.2 – 39.2 – 39.2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-23 20:00:00

fin : 2027-04-23 22:00:00

Date(s) :

2027-04-23

LE BUREAU DES SPECTACLES PRÉSENTE ANNE TUFFIGO

En tournée à guichet fermé depuis novembre 2024 et ayant déjà réuni plus de 30 000 spectateurs, Anne Tuffigo prolonge l’aventure face à l’engouement du public avec sa conférence Les Signes de l’Au-delà .

Anne Tuffigo est médium, écrivaine et conférencière. Si elle découvre très jeune qu’elle a le don de communiquer avec les défunts, ce n’est qu’en 2004 à la suite du décès de sa mère et alors qu’elle mène une brillante carrière de professeure de Lettres modernes qu’elle décide de mettre ses capacités médiumniques au service des autres. Elle s’installe comme médium spirite à Paris et donne de nombreuses conférences à travers la France.

Programme

– Les signes de l’au-delà avec questions-réponses

– Contact défunts

INFOS IMPORTANTES SUR LE SITE DU ZENITH .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

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English : ANNE TUFFIGO

L’événement ANNE TUFFIGO Pau a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Pau