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AGENDA · Pau

ANNE TUFFIGO ZENITH DE PAU Pau

vendredi 23 avril 2027 · ZENITH DE PAU · Pau

ANNE TUFFIGO ZENITH DE PAU Pau

Informations pratiques

Début
vendredi 23 avril 2027
Fin
samedi 24 avril 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
ZENITH DE PAU
Adresse
Rue Suzanne Bacarisse
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
39.2 39.2 39.2 Tarif de base plein tarif

Pau

ANNE TUFFIGO

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 39.2 – 39.2 – 39.2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-23 20:00:00
fin : 2027-04-23 22:00:00

Date(s) :
2027-04-23

LE BUREAU DES SPECTACLES PRÉSENTE ANNE TUFFIGO

En tournée à guichet fermé depuis novembre 2024 et ayant déjà réuni plus de 30 000 spectateurs, Anne Tuffigo prolonge l’aventure face à l’engouement du public avec sa conférence Les Signes de l’Au-delà .

Anne Tuffigo est médium, écrivaine et conférencière. Si elle découvre très jeune qu’elle a le don de communiquer avec les défunts, ce n’est qu’en 2004 à la suite du décès de sa mère et alors qu’elle mène une brillante carrière de professeure de Lettres modernes qu’elle décide de mettre ses capacités médiumniques au service des autres. Elle s’installe comme médium spirite à Paris et donne de nombreuses conférences à travers la France.

Programme
– Les signes de l’au-delà avec questions-réponses
– Contact défunts
INFOS IMPORTANTES SUR LE SITE DU ZENITH   .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50  billetzenith@pau-evenements.fr

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English : ANNE TUFFIGO

L’événement ANNE TUFFIGO Pau a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Pau

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