Informations pratiques

Obernai

Année Mozart Exposition Musique s’il vous plaît

Pôle culturel, cour Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-09

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-09

Au fil de l’exposition Musique, s’il vous plaît ! , vous rencontrerez de grands musiciens tels que Mozart, Michaël Jackson ou Dave Brubeck. Une exposition pour que cet art n’aie plus de secret pour vous.

Dans le cadre de l’année Mozart, initiée par l’Ecole de musique, embarquez pour un voyage musical à travers les époques, le monde et les différents instruments.

Au fil des 12 panneaux de l’exposition Musique, s’il vous plaît ! , vous rencontrerez de grands musiciens tels que Mozart, Michaël Jackson ou Dave Brubeck ; vous explorerez des genres musicaux variés, des opéras aux musiques actuelles ; et vous découvrirez sons, rythmes et mélodies. Une exposition pour que cet art n’aie plus de secret pour vous…en avant la musique !

Tout public. Visite libre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque. .

Pôle culturel, cour Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 18 20 mediatheque@obernai.fr

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English :

Throughout the exhibition Music, Please! , you’ll encounter great musicians such as Mozart, Michael Jackson, and Dave Brubeck. An exhibition designed to ensure that this art form holds no more secrets for you.

L’événement Année Mozart Exposition Musique s’il vous plaît Obernai a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme d’Obernai