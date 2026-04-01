Micro-Folie Collection Mexico

1 rue de la Léonardsau Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 17:30:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-06-17 2026-07-29

Entre civilisations ancestrales et modernité artistique

Réalisée en partenariat avec le Musée d’Art Moderne et le Musée d’Anthropologie de Mexico, la Collection Mexico célèbre la richesse du patrimoine mexicain, des grandes civilisations précolombiennes aux figures majeures de l’art moderne.

Des vestiges des Mayas et de Teotihuacan aux œuvres emblématiques de Frida Kahlo et David Alfaro Siqueiros, cette collection révèle une culture profondément marquée par la mémoire, l’identité et l’engagement artistique. Elle met en dialogue héritage ancestral et création contemporaine.

Projetée au cœur de la galerie numérique du deuxième étage du château, elle permet aux visiteurs de s’installer pour découvrir, à leur rythme, cette immersion vibrante dans l’histoire et l’âme artistique du Mexique. .

1 rue de la Léonardsau Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13

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English :

Between ancestral civilizations and artistic modernity

L’événement Micro-Folie Collection Mexico Obernai a été mis à jour le 2026-03-24 par Parc de la Léonardsau