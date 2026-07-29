Randonnée avec le Club Vosgien Soirée aux châteaux Obernai

Informations pratiques

Obernai

Randonnée avec le Club Vosgien Soirée aux châteaux

D422 Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-30 16:30:00

fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-13

Avec un guide du Club Vosgien, partez à la décoluverte des châteaux du Birkenfels et du Kagenfels. Réservation avant le mardi précédant la sortie à 14h au plus tard sur www.tourisme-obernai.fr

Profitez des randonnées organisées par le Club Vosgien section Obernai, en partenariat avec l’Office de Tourisme.

Équipement chaussures et vêtements adaptés à la randonnée et à la météo petite laine ou polaire pour la soirée eau et pique-nique pour s’hydrater et se restaurer.

Pour cette sortie, nécessité d’avoir une lampe de poche ou frontale (encore mieux) avec pile de rechange si besoin. Des bâtons de marche sont aussi fortement conseillés, le retour se faisant plus tardivement la nuit tombée.

Participation financière à remettre au guide du CVO animant la sortie.

– 5€ pour les non-membres de la Fédération Club Vosgien.

– 3€ pour les membres.

Départ à Obernai à 16h30 au parking du Stade, D422 pour covoiturage.

Retour à Obernai vers 22h.

Randonnée à la découverte des châteaux du Birkenfels et du Kagenfels par de beaux sentiers forestiers.

Distance 10km Dénivelé 250m Durée de marche effective 3h30. Randonnée sans grande difficulté, ouverte également aux enfants accompagnés marcheurs, dès 8/10 ans.

Réservation au plus tard le mercredi à 11h avant la date de la sortie.

Guide de la sortie Sylvain GUILLAUME 06 80 36 22 48.

Renseignements auprès de Claudie DROYER Club Vosgien 06 89 10 90 42 et c.droyer@free.fr

Inscription EN LIGNE ICI et à l’office de tourisme. .

D422 Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 89 10 90 42 contact@cvobernai.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With a Club Vosgien guide, discover the Birkenfels and Kagenfels castles. Reservations by 2pm on the Tuesday before the outing at www.tourisme-obernai.fr

L’événement Randonnée avec le Club Vosgien Soirée aux châteaux Obernai a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme d’Obernai