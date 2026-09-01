Informations pratiques

Warnécourt

Annette la concierge

Halle Simone Leroy Warnécourt Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le 12 septembre à 20h30 à la halle Simone Leroy de Warnécourt. Une concierge est très contrariée car l’amour de sa vie à disparu !S’ajoute à cela un contexte familial peu ordinaire et la gestion des locataires de l’immeuble pas toujours facile. Heureusement, Annette est une personne discrète et diplomate, des qualités essentielles pour occuper ce genre de poste. Entrée libre.

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Halle Simone Leroy Warnécourt 08090 Ardennes Grand Est +33 3 24 37 10 85 alain.chapellier@wanadoo.fr

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English :

On September 12 at 8:30 p.m. at the Simone Leroy Hall in Warnecourt. A building superintendent is very upset because the love of her life has disappeared!Add to that an unusual family situation and the not-always-easy task of managing the building’s tenants. Fortunately, Annette is discreet and diplomatic—essential qualities for this kind of job. Free admission.

L’événement Annette la concierge Warnécourt a été mis à jour le 2026-08-17 par Ardennes Tourisme