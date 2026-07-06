Informations pratiques

Annie Ernaux | Une lutte des places La Maison du livre Bécherel 6 juillet – 6 septembre Ille-et-Vilaine

gratuit

Cette exposition traverse la vie et l’œuvre de l‘écrivaine Annie Ernaux, Prix Nobel de littérature 2022.

Cette exposition traverse la vie et l’œuvre de l‘écrivaine Annie Ernaux, Prix Nobel de littérature 2022. Accessible et très visuelle, elle est structurée en cinq séquences, et met en valeur quatre récits phares de l’autrice. Les visiteurs découvrent ses archives personnelles (manuscrit, photographies, courriers de lecteurs), ses interventions dans la presse et des archives publiques audiovisuelles qui engagent une réflexion sociologique sur les questions féministes, sociales et de transfuge de classe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-06T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-06T18:00:00.000+02:00

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La Maison du livre 4 route de Montfort, 35190 Bécherel Bécherel 35190 Ille-et-Vilaine



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