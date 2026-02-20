Anniv Alzire 10 ans ! Jarnages

Anniv Alzire 10 ans !

Anniv Alzire 10 ans ! Jarnages samedi 4 avril 2026.

Anniv Alzire 10 ans !

30 grande rue Jarnages Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04

Date(s) :
2026-04-04

Concert avec Narvalo dili rockerz ( rock’n roll musique balkanique)   .

30 grande rue Jarnages 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 47 27 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Anniv Alzire 10 ans !

L’événement Anniv Alzire 10 ans ! Jarnages a été mis à jour le 2026-02-18 par Creuse Tourisme