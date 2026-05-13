Anniversaire de Cristal Chic au Cristal Cabaret Le Cristal Cabaret Rives-en-Seine

Rives-en-Seine

Anniversaire de Cristal Chic au Cristal Cabaret

Le Cristal Cabaret 35 Route de Rançon Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13

L’événement le plus chic de l’année arrive…

Le Cristal Cabaret vous invite à célébrer un moment d’exception L’anniversaire de Cristal Chic !

Vendredi 12 juin & Samedi 13 juin 2026

Ouverture des portes à 19h30

Plongez dans un univers glamour, paillettes et émotions avec une revue spectaculaire spécialement imaginée pour l’occasion…

Repas Spectacle à partir de 69€

Une soirée unique, festive et inoubliable vous attend…

35 route de Rançon, 76490 Rives-en-Seine

Réservation 02 35 56 08 16

Surprise seront au rendez-vous

Ne manquez pas cet anniversaire exceptionnel… les places sont limitées .

Le Cristal Cabaret 35 Route de Rançon Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 08 16 lecristalcabaret@gmail.com

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English : Anniversaire de Cristal Chic au Cristal Cabaret

L’événement Anniversaire de Cristal Chic au Cristal Cabaret Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme