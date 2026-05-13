Anniversaire de Cristal Chic au Cristal Cabaret Le Cristal Cabaret Rives-en-Seine
Anniversaire de Cristal Chic au Cristal Cabaret Le Cristal Cabaret Rives-en-Seine vendredi 12 juin 2026.
Rives-en-Seine
Anniversaire de Cristal Chic au Cristal Cabaret
Le Cristal Cabaret 35 Route de Rançon Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13
L’événement le plus chic de l’année arrive…
Le Cristal Cabaret vous invite à célébrer un moment d’exception L’anniversaire de Cristal Chic !
Vendredi 12 juin & Samedi 13 juin 2026
Ouverture des portes à 19h30
Plongez dans un univers glamour, paillettes et émotions avec une revue spectaculaire spécialement imaginée pour l’occasion…
Repas Spectacle à partir de 69€
Une soirée unique, festive et inoubliable vous attend…
35 route de Rançon, 76490 Rives-en-Seine
Réservation 02 35 56 08 16
Surprise seront au rendez-vous
Ne manquez pas cet anniversaire exceptionnel… les places sont limitées .
Le Cristal Cabaret 35 Route de Rançon Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 08 16 lecristalcabaret@gmail.com
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English : Anniversaire de Cristal Chic au Cristal Cabaret
L’événement Anniversaire de Cristal Chic au Cristal Cabaret Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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