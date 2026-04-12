Atelier cuir Maison des Templiers Rives-en-Seine

Rives-en-Seine

Atelier cuir

Maison des Templiers Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-08-22 16:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-07-26 2026-08-22 2026-09-12

Les artisans d’Art de la Maison des Templiers proposent un atelier cuir afin de créer sa propre bourse en cuir.

À l’aide d’un patron, vous découperez votre bourse, viendra ensuite la couture, puis l’installation du bouton pour la fermeture.

A partir de 8 ans. .

Maison des Templiers Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 6 69 37 01 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier cuir

L’événement Atelier cuir Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme