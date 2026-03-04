Inventaire participatif des nids d’hirondelles Rives-en-Seine
Inventaire participatif des nids d’hirondelles Rives-en-Seine mercredi 29 juillet 2026.
Rives-en-Seine
Inventaire participatif des nids d’hirondelles
Villequier Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 16:00:00
fin : 2026-07-29 18:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Balade nature à la rencontre des hirondelles
Avec Marc Ballan
Chaque printemps, les hirondelles font leur grand retour… souvent juste sous nos fenêtres !
Lors de cette balade en ville, apprenez à
* Repérer les nids
* Identifier les différentes espèces d’hirondelles
* Mieux comprendre leur mode de vie
Face au déclin des oiseaux, cette observation s’inscrit dans l’Atlas de la biodiversité communale.
Une sortie pour porter un nouveau regard sur ces voisines discrètes et fascinantes ! .
Villequier Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 23 16
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English : Inventaire participatif des nids d’hirondelles
L’événement Inventaire participatif des nids d’hirondelles Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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