Atelier rigolo Fort Gaillard Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine

Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine Seine-Maritime

Début : 2026-07-29 15:00:00

fin : 2026-07-29 16:30:00

Pour les 7-11 ans

Des muscles et des méninges sont exigés au musée ! La Seine vous attend. Découvrez-la sous toutes ses coutures, mais attention danger, surprises et mystères sont de la partie ! Saurez-vous faire preuve de courage, d’intelligence et d’audace pour triompher de toutes les missions et devenir de vrais aventuriers du fleuve ? Que l’aventure commence ! .

Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 13 musees@cauxseine.fr

