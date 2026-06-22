Dimanche Guinguette au Cristal Cabaret ! Le Cristal Cabaret Rives-en-Seine dimanche 26 juillet 2026.

Rives-en-Seine

Dimanche Guinguette au Cristal Cabaret !

Le Cristal Cabaret 35 Route de Rançon Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 12:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Envie de retrouver l’ambiance chaleureuse des guinguettes d’antan ?

Rendez-vous le dimanche 26 juillet à 12h30 pour un déjeuner festif dans une atmosphère conviviale et authentique !

Entrée • Plat • Dessert

39€ par personne (hors boissons)

Ambiance cabaret et bonne humeur garantie

Le Cristal Cabaret

35 Route de Rançon 76490 Rives-en-Seine

Réservations 02 35 56 08 16

Places limitées, pensez à réserver rapidement ! .

Le Cristal Cabaret 35 Route de Rançon Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 08 16 lecristalcabaret@gmail.com

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L’événement Dimanche Guinguette au Cristal Cabaret ! Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme