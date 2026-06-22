Dimanche Guinguette au Cristal Cabaret ! Le Cristal Cabaret Rives-en-Seine
Dimanche Guinguette au Cristal Cabaret ! Le Cristal Cabaret Rives-en-Seine dimanche 26 juillet 2026.
Rives-en-Seine
Dimanche Guinguette au Cristal Cabaret !
Le Cristal Cabaret 35 Route de Rançon Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 12:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Envie de retrouver l’ambiance chaleureuse des guinguettes d’antan ?
Rendez-vous le dimanche 26 juillet à 12h30 pour un déjeuner festif dans une atmosphère conviviale et authentique !
Entrée • Plat • Dessert
39€ par personne (hors boissons)
Ambiance cabaret et bonne humeur garantie
Le Cristal Cabaret
35 Route de Rançon 76490 Rives-en-Seine
Réservations 02 35 56 08 16
Places limitées, pensez à réserver rapidement ! .
Le Cristal Cabaret 35 Route de Rançon Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 08 16 lecristalcabaret@gmail.com
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English : Dimanche Guinguette au Cristal Cabaret !
L’événement Dimanche Guinguette au Cristal Cabaret ! Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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