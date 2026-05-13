Parcours Rigol’eau Centre aquatique à Rives-en-Seine Rives-en-Seine
Parcours Rigol’eau Centre aquatique à Rives-en-Seine Rives-en-Seine samedi 25 juillet 2026.
Rives-en-Seine
Parcours Rigol’eau
Centre aquatique à Rives-en-Seine Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-22
L’été est là alors pourquoi ne pas profiter du beau temps pour passer une journée mémorable à la piscine.
Les samedis 25 juillet et 22 août, de 14h à 18h, rendez-vous au centre aquatique à Rives-en-Seine pour une après-midi pleine de rires et de complicité ! Au programme un parcours de structures gonflables spécialement installé pour offrir aux petits et grands une expérience aquatique inédite.
Une journée idéale pour se rafraîchir, s’amuser et créer des souvenirs en famille !
Ouvert tout public .
Centre aquatique à Rives-en-Seine Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 9 62 50 10 47
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English : Parcours Rigol’eau
L’événement Parcours Rigol’eau Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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