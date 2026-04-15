Exposition : Nature et culture, Musée Victor Hugo, Rives-en-Seine

Exposition : Nature et culture Samedi 23 mai, 10h00 Musée Victor Hugo Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Venez découvrir l’exposition réalisée par des élèves de 4e à partir de leur visite du site et de ses alentours. En lien avec le récit de la vie de Victor Hugo et les paysages locaux, ils ont réalisés des oeuvres que vous pourrez découvrir dans une salle du musée.

Musée Victor Hugo 10 Quai Victor Hugo, 76490 Rives-en-Seine, France Rives-en-Seine 76490 Villequier Seine-Maritime Normandie 33235567831 http://www.museevictorhugo.fr Victor Hugo (1802-1885), phare de la littérature universelle grâce à ses romans, à sa poésie et à son théâtre, est tout aussi célèbre pour ses engagements politiques et humanistes. Il est accueilli en Normandie par la famille d’Auguste Vacquerie, so ami journaliste et écrivain. Leur ancienne résidence devenue musée rappelle la tragique noyade de Léopoldine, la fille d’Hugo, et de son mari, Charles Vacquerie, et les séjours réguliers de Mme Victor Hugo à Villequier pour se rendre sur leur tombe. Le poète y revint en 1846 et 1847, puis plusieurs fois après son retour d’exil. Mobilier, éditions originales, correspondance, photographies évoquent l’histoire des familles Hugo et Vacquerie. Cette maison a fait l’objet d’un jumelage avec le musée mémorial Lu Xun de Shaoxing en Chine.

Venez découvrir l’exposition réalisée par des élèves de 4e à partir de leur visite du site et de ses alentours. En lien avec le récit de la vie de Victor Hugo et les paysages locaux, ils ont réalisés…

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