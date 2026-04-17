Représentation par la compagnie des K’barrés du Dîner de Cons Caudebec en Caux Rives-en-Seine
Représentation par la compagnie des K’barrés du Dîner de Cons Caudebec en Caux Rives-en-Seine samedi 16 mai 2026.
Rives-en-Seine
Représentation par la compagnie des K’barrés du Dîner de Cons
Caudebec en Caux 5 Rue Aristide Cauchois Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 21:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Soirée théâtre au cinéma Le Paris !
La compagnie Les K’barrés vous invite à une représentation de la célèbre comédie Le Dîner de Cons
Rendez-vous au cinéma Le Paris pour une soirée placée sous le signe de l’humour et des quiproquos !
Préparez-vous à rire avec cette pièce culte revisitée par une troupe pleine d’énergie.
Un moment convivial à partager entre amis ou en famille ! .
Caudebec en Caux 5 Rue Aristide Cauchois Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie
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English : Représentation par la compagnie des K’barrés du Dîner de Cons
L’événement Représentation par la compagnie des K’barrés du Dîner de Cons Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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