Rives-en-Seine

Cochon de lait à la broche au Cristal Cabaret

Le Cristal Cabaret 35 Route de Rançon Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 12:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Au Cristal Cabaret, laissez-vous tenter par une expérience aussi gourmande que spectaculaire…

Une viande fondante, une cuisson à la broche sous vos yeux, dans une ambiance chaleureuse et féerique

– Samedi 27 juin à 19h30

– Dimanche 28 juin à 12h30

45€ par personne

(Entrée • Plat • Dessert hors boissons)

Un moment convivial, généreux et inoubliable vous attend…

Les places sont limitées, pensez à réserver rapidement !

35 route de Rançon 76490 Rives-en-Seine .

Le Cristal Cabaret 35 Route de Rançon Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 08 16 lecristalcabaret@gmail.com

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English : Cochon de lait à la broche au Cristal Cabaret

L’événement Cochon de lait à la broche au Cristal Cabaret Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme