Cochon de lait à la broche au Cristal Cabaret Le Cristal Cabaret Rives-en-Seine
Cochon de lait à la broche au Cristal Cabaret Le Cristal Cabaret Rives-en-Seine samedi 27 juin 2026.
Rives-en-Seine
Cochon de lait à la broche au Cristal Cabaret
Le Cristal Cabaret 35 Route de Rançon Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 12:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28
Au Cristal Cabaret, laissez-vous tenter par une expérience aussi gourmande que spectaculaire…
Une viande fondante, une cuisson à la broche sous vos yeux, dans une ambiance chaleureuse et féerique
– Samedi 27 juin à 19h30
– Dimanche 28 juin à 12h30
45€ par personne
(Entrée • Plat • Dessert hors boissons)
Un moment convivial, généreux et inoubliable vous attend…
Les places sont limitées, pensez à réserver rapidement !
35 route de Rançon 76490 Rives-en-Seine .
Le Cristal Cabaret 35 Route de Rançon Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 08 16 lecristalcabaret@gmail.com
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English : Cochon de lait à la broche au Cristal Cabaret
L’événement Cochon de lait à la broche au Cristal Cabaret Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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