Kayak au Coucher du Soleil Caudebec en Caux Rives-en-Seine samedi 27 juin 2026.

Rives-en-Seine

Kayak au Coucher du Soleil

Caudebec en Caux Cale du Bac Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-07-25

‍♂️ Kayak au coucher du soleil

Vivez une expérience unique au fil de l’eau, à deux pas de chez vous ! Partez à la découverte de la Seine en kayak, dans une ambiance douce et lumineuse en fin de journée.

Encadrée par les bénévoles du Club Nautique de Caudebec 76, cette sortie vous permet de profiter pleinement du fleuve en toute sécurité, tout en partageant un moment convivial et accessible à tous.

Une belle aventure nature, entre détente, découverte et émerveillement, au rythme du soleil couchant.

✨ Laissez-vous porter par la magie de la Seine au crépuscule ! .

Caudebec en Caux Cale du Bac Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 6 60 24 78 01

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English : Kayak au Coucher du Soleil

L’événement Kayak au Coucher du Soleil Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme