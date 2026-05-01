Soirée chippendale au Cristal Cabaret Le Cristal Cabaret Rives-en-Seine
Soirée chippendale au Cristal Cabaret Le Cristal Cabaret Rives-en-Seine vendredi 22 mai 2026.
Rives-en-Seine
Soirée chippendale au Cristal Cabaret
Le Cristal Cabaret 35 Route de Rançon Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
SOIRÉE CHIPPENDALES AU CRISTAL CABARET
Une nuit où l’élégance rencontre l’audace.
Des performances charismatiques, une mise en scène soignée, une atmosphère électrique…
Le 22 mai, la scène du Cristal Cabaret change de température.
Dîner-Spectacle menu avec boissons incluses
Ouverture des portes à 19h30 .
Le Cristal Cabaret 35 Route de Rançon Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 08 16 lecristalcabaret@gmail.com
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English : Soirée chippendale au Cristal Cabaret
L’événement Soirée chippendale au Cristal Cabaret Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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