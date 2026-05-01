Soirée chippendale au Cristal Cabaret Le Cristal Cabaret Rives-en-Seine

Rives-en-Seine

Soirée chippendale au Cristal Cabaret

Le Cristal Cabaret 35 Route de Rançon Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

SOIRÉE CHIPPENDALES AU CRISTAL CABARET

Une nuit où l’élégance rencontre l’audace.

Des performances charismatiques, une mise en scène soignée, une atmosphère électrique…

Le 22 mai, la scène du Cristal Cabaret change de température.

Dîner-Spectacle menu avec boissons incluses

Ouverture des portes à 19h30 .

Le Cristal Cabaret 35 Route de Rançon Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 08 16 lecristalcabaret@gmail.com

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English : Soirée chippendale au Cristal Cabaret

L’événement Soirée chippendale au Cristal Cabaret Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme