Balade en Dyane Maison de la Rando et du Trail Rives-en-Seine

Rives-en-Seine

Balade en Dyane

Maison de la Rando et du Trail Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-06-20 2026-07-18 2026-08-15 2026-09-19

Le 3ème samedi du mois entre mai et septembre, Vincent et Jean-Louis se feront un plaisir de vous emmener faire un petit tour gratuitement à bord d’une Dyane. Vous pourrez ainsi faire une p’tite balade insolite de 15 à 20 min et découvrir les alentours de Caudebec-en-Caux direction Saint-Wandrille-Rançon ou Villequier. Pas de réservation nécessaire.

Rendez-vous devant la Maison de la Rando et du Trail de Caudebec-en-Caux (Rives-en-Seine). .

Maison de la Rando et du Trail Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 46 32 tourisme@cauxseine.fr

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English : Balade en Dyane

L’événement Balade en Dyane Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme