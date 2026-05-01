Atelier découverte au coeur de la ferme La Petite Ferme aux Merveilles Rives-en-Seine

Rives-en-Seine

Atelier découverte au coeur de la ferme

La Petite Ferme aux Merveilles Impasse de la Ravine Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 10:00:00

fin : 2026-05-13 11:15:00

Date(s) :

2026-05-13

Venez partager un moment doux et authentique au cœur de la ferme !

Au programme

Nourrissage des animaux

Découverte de la mini-ferme

Observation et interaction avec les animaux

Temps calme en pleine nature

Une expérience sensorielle et apaisante pour les tout-petits et leurs accompagnants

10 enfants maximum.

⚠️ Attention coordonnées GPS

Merci de bien vérifier votre itinéraire avant de venir

Le site se situe sur la commune de Rives-en-Seine (Villequier), mais les coordonnées GPS correspondent à la commune de Triquerville (commune limitrophe. .

La Petite Ferme aux Merveilles Impasse de la Ravine Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie

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English : Atelier découverte au coeur de la ferme

L’événement Atelier découverte au coeur de la ferme Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme