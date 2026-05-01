Atelier découverte au coeur de la ferme La Petite Ferme aux Merveilles Rives-en-Seine
Atelier découverte au coeur de la ferme La Petite Ferme aux Merveilles Rives-en-Seine mercredi 13 mai 2026.
Rives-en-Seine
Atelier découverte au coeur de la ferme
La Petite Ferme aux Merveilles Impasse de la Ravine Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 10:00:00
fin : 2026-05-13 11:15:00
Date(s) :
2026-05-13
Venez partager un moment doux et authentique au cœur de la ferme !
Au programme
Nourrissage des animaux
Découverte de la mini-ferme
Observation et interaction avec les animaux
Temps calme en pleine nature
Une expérience sensorielle et apaisante pour les tout-petits et leurs accompagnants
10 enfants maximum.
⚠️ Attention coordonnées GPS
Merci de bien vérifier votre itinéraire avant de venir
Le site se situe sur la commune de Rives-en-Seine (Villequier), mais les coordonnées GPS correspondent à la commune de Triquerville (commune limitrophe. .
La Petite Ferme aux Merveilles Impasse de la Ravine Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie
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English : Atelier découverte au coeur de la ferme
L’événement Atelier découverte au coeur de la ferme Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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