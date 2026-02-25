Visite guidée de l’exposition temporaire Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine

Visite guidée de l’exposition temporaire

Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 15:00:00

fin : 2026-07-18 15:45:00

Date(s) :

2026-03-21 2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29

Vous voulez savoir ce qu’il se passe sous la surface de la Seine ? Alors plongez à la découverte des poissons du fleuve en compagnie d’un médiateur. Vous verrez à quelle période l’Homme a le plus malmené l’habitat des poissons avant de prendre conscience des enjeux majeurs de la préservation de la biodiversité. Une visite qui, à coup sûr, ne vous laissera pas muet comme une carpe ! Mais d’ailleurs ça fait du bruit un poisson ?

Bonne question, mais nous n’allons pas tout vous révéler tout de suite… Pour en savoir plus rendez-vous au musée !

• 21/03/2026, 15h 15h45

• 18/07/2026, 15h 15h45

• 21/11/2026, 15h 15h45

Et chaque mardi de juin à septembre, 16h30 17h15. .

Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 13 musees@cauxseine.fr

