Nuit Européenne des Musées 2026 Musée Vacquerie Victor Hugo Musée Victor Hugo Rives-en-Seine
Nuit Européenne des Musées 2026 Musée Vacquerie Victor Hugo Musée Victor Hugo Rives-en-Seine samedi 23 mai 2026.
Rives-en-Seine
Nuit Européenne des Musées 2026 Musée Vacquerie Victor Hugo
Musée Victor Hugo 10 Quai Victor Hugo Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
À l’occasion de la Nuit des musées, venez découvrir le musée Victor-Hugo dans une ambiance particulière. Pour cela deux possibilités
• Entre 18h00 et 23h00, venez découvrir le musée Victor Hugo en visite libre.
• A 20h00, 20h30, 21h00, 21h30 et 22h00, des visites guidées nocturnes vous plongeront dans l’histoire de cette maison, au cœur de destins croisés entre les familles Hugo et Vacquerie [sur réservation].
En parallèle, de 10h00 à 23h30, venez découvrir l’exposition réalisée par des élèves de 4e à partir de leur visite du site et de ses alentours. En lien avec le récit de la vie de Victor Hugo et les paysages locaux, ils ont réalisés des œuvres que vous pourrez découvrir dans une salle du musée. .
Musée Victor Hugo 10 Quai Victor Hugo Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 78 31
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English : Nuit Européenne des Musées 2026 Musée Vacquerie Victor Hugo
L’événement Nuit Européenne des Musées 2026 Musée Vacquerie Victor Hugo Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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