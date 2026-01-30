Balade en bateau sur la Seine Quai Guilbaud Rives-en-Seine

Balade en bateau sur la Seine

Quai Guilbaud Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine Seine-Maritime

Début : Samedi Samedi 2026-05-05 15:30:00

fin : 2026-07-14 17:15:00

2026-05-05

Les balades en bateau sur la Seine font leur grand retour !

En 2026, du 5 mai au 14 juillet, embarquez pour 1h45 de balade commentée au départ de Caudebec-en-Caux. À bord, les petits chiens sont les bienvenus et nous disposons également de 2 places PMR (non motorisés) pour accueillir tous les passagers dans les meilleures conditions.

Deux directions possibles

Caudebec <> direction Villequier

Caudebec <> direction Jumièges

Horaires

Mercredi & samedi 10h30 ou 15h30

Dimanches exceptionnels 10 mai, 17 mai, 21 juin, 5 juillet à 10h30 ou 15h30

Jours fériés 8 mai, 14 mai, 14 juillet à 10h30 ou 15h30

Consulter le planning de disponibilité sur le site web. Réservation uniquement en ligne.

Installez-vous confortablement, larguez les amarres et profitez d’un moment privilégié pour respirer, découvrir et partager une sortie sur la Seine entre amis ou en famille.

Un rendez-vous à ne pas manquer ! .

Quai Guilbaud Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 46 32

English : Balade en bateau sur la Seine

