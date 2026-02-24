Une oeuvre, un invité, un café sous-marins, la vie à bord Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine

Une oeuvre, un invité, un café sous-marins, la vie à bord

Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 17:30:00

fin : 2026-05-05 19:00:00

Date(s) :

2026-05-05

Par Éric Lamy, ancien sous-marinier

Le chantier du Trait a fabriqué des sousmarins, mais ce qui nous intéresse ce soir ce n’est pas leur construction mais la façon dont on vit à bord. Éric Lamy, un ancien sousmarinier, ayant passé 24824 heures sous l’eau vient vous faire part de son expérience.

Découvrez avec lui le rythme des quarts, les temps de loisirs et le déroulement des journées dans cet habitacle coupé du monde.

Immersion garantie ! .

+33 2 35 95 90 13 musees@cauxseine.fr

English : Une oeuvre, un invité, un café sous-marins, la vie à bord

