Atelier fermier La Petite Ferme aux Merveilles Rives-en-Seine

Rives-en-Seine

Atelier fermier

La Petite Ferme aux Merveilles Impasse de la Ravine Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 13:30:00

fin : 2026-05-06 15:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Au programme

Découverte de la mini-ferme

Distribution de friandises aux animaux

Fabrication de petits-beurre et garnissage selon les goûts de chacun

Confection de petits pains maison

☕ Un goûter est offert aux participants (café et thé pour les accompagnants)

Aire de jeux à disposition pour les enfants

Groupe limité à 15 enfants maximum pour garantir une activité conviviale et encadrée. A partir de 2 ans.

⚠️ Attention coordonnées GPS

Le site se situe sur la commune de Rives-en-Seine (Villequier),

mais les coordonnées GPS correspondent à la commune de Triquerville (commune limitrophe).

Merci de bien vérifier votre itinéraire avant de venir .

La Petite Ferme aux Merveilles Impasse de la Ravine Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie

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English : Atelier fermier

L’événement Atelier fermier Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme