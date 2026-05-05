Atelier fermier La Petite Ferme aux Merveilles Rives-en-Seine
Atelier fermier La Petite Ferme aux Merveilles Rives-en-Seine mercredi 6 mai 2026.
Rives-en-Seine
Atelier fermier
La Petite Ferme aux Merveilles Impasse de la Ravine Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 13:30:00
fin : 2026-05-06 15:30:00
Date(s) :
2026-05-06
Au programme
Découverte de la mini-ferme
Distribution de friandises aux animaux
Fabrication de petits-beurre et garnissage selon les goûts de chacun
Confection de petits pains maison
☕ Un goûter est offert aux participants (café et thé pour les accompagnants)
Aire de jeux à disposition pour les enfants
Groupe limité à 15 enfants maximum pour garantir une activité conviviale et encadrée. A partir de 2 ans.
⚠️ Attention coordonnées GPS
Le site se situe sur la commune de Rives-en-Seine (Villequier),
mais les coordonnées GPS correspondent à la commune de Triquerville (commune limitrophe).
Merci de bien vérifier votre itinéraire avant de venir .
La Petite Ferme aux Merveilles Impasse de la Ravine Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie
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English : Atelier fermier
L’événement Atelier fermier Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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