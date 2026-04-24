Rives-en-Seine

Découverte du bois de Villequier

Villequier Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le bois de Villequier est classé Espace Naturel Sensible pour sa richesse écologique. S’il héberge des espèces communes aux bois et forêts de notre région, il abrite également des espèces très rares voire endémiques comme la Bythinelle de Villequier, un petit escargot de quelques millimètres. Clémence Fauvel et Marie Lepelley, du Département de la Seine-Maritime, et Marc Ballan, en charge de l’Atlas de la biodiversité communale au Parc, vous feront découvrir cet endroit remarquable. .

Villequier Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 23 16

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English : Découverte du bois de Villequier

L’événement Découverte du bois de Villequier Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme