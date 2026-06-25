Dessiner à la manière de Victor Hugo VILLEQUIER Rives-en-Seine mercredi 29 juillet 2026.

Rives-en-Seine

Dessiner à la manière de Victor Hugo

VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-07-29 15:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Après l’observation des dessins de Victor Hugo présents au musée, les participants sont initiés à la technique du lavis et jouent avec les ombres et les lumières de leurs dessins (atelier ouvert à tous). .

VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 78 31 museevictorhugo@seinemaritime.fr

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English : Dessiner à la manière de Victor Hugo

L’événement Dessiner à la manière de Victor Hugo Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-06-25 par Seine-Maritime Attractivité