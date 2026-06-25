Dessiner à la manière de Victor Hugo VILLEQUIER Rives-en-Seine
Dessiner à la manière de Victor Hugo VILLEQUIER Rives-en-Seine mercredi 29 juillet 2026.
Rives-en-Seine
Dessiner à la manière de Victor Hugo
VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29 15:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Après l’observation des dessins de Victor Hugo présents au musée, les participants sont initiés à la technique du lavis et jouent avec les ombres et les lumières de leurs dessins (atelier ouvert à tous). .
VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 78 31 museevictorhugo@seinemaritime.fr
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English : Dessiner à la manière de Victor Hugo
L’événement Dessiner à la manière de Victor Hugo Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-06-25 par Seine-Maritime Attractivité
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