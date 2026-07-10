Anniversaire de la cie GlobTrott La Minoterie de Lésigny Lésigny
vendredi 10 juillet 2026 · La Minoterie de Lésigny · Lésigny
Informations pratiques
Lésigny
Anniversaire de la cie GlobTrott
La Minoterie de Lésigny 11 rue du moulin Lésigny Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-13 20:30:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17
10 au 17 juillet! 30 ans cie GlobTrott et 22 ans la Minoterie.
Voici venu le temps pour nous créateurs de la cie GlobTrott, Véro et JM, de jalonner notre expérience artistique par un événement Anniversaire . Une semaine de festivités et de spectacles.
Ça, c’est la touch GlobTrott! A bientôt! .
La Minoterie de Lésigny 11 rue du moulin Lésigny 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Anniversaire de la cie GlobTrott
L’événement Anniversaire de la cie GlobTrott Lésigny a été mis à jour le 2026-07-08 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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