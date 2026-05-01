Anniversaire du magasin Lutscrampo Quartier du Mas Aire-sur-l’Adour
Anniversaire du magasin Lutscrampo Quartier du Mas Aire-sur-l’Adour samedi 30 mai 2026.
Aire-sur-l’Adour
Anniversaire du magasin Lutscrampo
Quartier du Mas Boutique Lutscrampo Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00
Date(s) :
2026-05-30
-15% Sur tout le magasin
RENCONTRE ET DEGUSTATION AVEC LES PRODUCTEURS C’est l’occasion de vous faire rencontrer nos producteurs locaux et goûter de nouveaux produits
ARTISANAT LOCAL De 9h a 19h Artisans et créateurs locaux
GRATUIT de 10h a 13h et 14h30 a 16h Présence de Mr Garcia Frederic NATUROPATHE diplômé
JEUX POUR ENFANTS jeux en bois mis a disposition cote jardin pour les grands et les petits
RESTAURATION Producteurs, boulanger ou encore biscuiterie vous régalent pour une pose salée ou sucrée. .
Quartier du Mas Boutique Lutscrampo Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 53 13 59 71
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English : Anniversaire du magasin Lutscrampo
L’événement Anniversaire du magasin Lutscrampo Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-05-13 par Tourisme Aire Eugénie
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