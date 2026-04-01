Annot à bloc Fête de l’escalade Annot
Annot à bloc Fête de l’escalade Annot samedi 6 juin 2026.
Annot
Annot à bloc Fête de l’escalade
Grand place du marché Annot Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Rassemblement convivial et festif, Annot à bloc a pour but de faire découvrir et partager l’escalade, le temps d’une journée, sur le magnifique site naturel des grès d’Annot ainsi qu’au cœur du village.
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Grand place du marché Annot 04240 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 83 22 09 annotabloc@annot.com
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English : Annot à bloc Climbing festival
A friendly, festive gathering, Annot à bloc is a day-long opportunity to discover and share the sport of climbing on the magnificent Annot sandstone site, as well as in the heart of the village.
L’événement Annot à bloc Fête de l’escalade Annot a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de Tourisme Intercommunal Verdon Tourisme
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