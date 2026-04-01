Annot

Annot à bloc Fête de l’escalade

Grand place du marché Annot Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Rassemblement convivial et festif, Annot à bloc a pour but de faire découvrir et partager l’escalade, le temps d’une journée, sur le magnifique site naturel des grès d’Annot ainsi qu’au cœur du village.

.

Grand place du marché Annot 04240 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 83 22 09 annotabloc@annot.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Annot à bloc Climbing festival

A friendly, festive gathering, Annot à bloc is a day-long opportunity to discover and share the sport of climbing on the magnificent Annot sandstone site, as well as in the heart of the village.

L’événement Annot à bloc Fête de l’escalade Annot a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de Tourisme Intercommunal Verdon Tourisme